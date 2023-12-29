ستونز ينضمّ إلى قائمة المصابين في «السيتي»



لندن (أ ف ب)

انضمّ قلب الدفاع جون ستونز إلى قائمة المصابين في مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما أكّد مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لينضمّ إلى زملائه الهداف النرويجي إرلينج هالاند، والبلجيكيين كيفن دي بروين، وجيريمي دوكو.

وأصيب ستونز في كاحله، خلال فوز فريقه على إيفرتون 3-1، على ملعب جوديسون بارك في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال جوارديولا إن ستونز سيغيب عن الفريق لفترة وجيزة.

ولم يعد هالاند إلى التدريب بشكلٍ كاملٍ بعد غيابه في ستّ مباريات بسبب إصابةٍ في قدمه، في حين أن المباراة المقبلة مع شيفيلد يونايتد السبت ستكون مبكرة جداً لعودة دي بروين ودوكو.

وأجاب جوارديولا عندما سُئل عن اللاعبين المتاحين «لم يتغيّر أي شيء، لدينا نفس الإصابات، ويُضاف إليهم جون ستونز».

ويقبع شيفيلد في المركز الأخير، لكنّه قدّم بعض العروض الجيّدة منذ تعيين كريس وايلدر مدرباً.

ويحتل «السيتي» المركز الرابع بفارق خمس نقاطٍ عن ليفربول المتصدّر، وله مباراة مؤجلة.

ويتوقّع جوارديولا الذي قاد فريقه إلى الفوز بخمسة ألقابٍ هذا الموسم، مباراة صعبة على الرغم من المركز الذي يقبع فيه ضيفه.

وقال «دائماً ما واجهنا مشكلاتٍ في مواجهة شيفيلد»، وأضاف «لقد قدّموا أدءً مذهلاً أمام أستون فيلا «تعادلا 1-1 في المرحلة الثامنة عشرة»، وكانوا قريبين من الفوز في المباراة».

وأردف «ستكون المباراة صعبة، كما مواجهة كريستال بالاس إلى حدٍّ ما «تعادلا 2-2 في المرحلة السابعة عشرة»، لم نُحقّق نتائج إيجابية على أرضنا في المباريات الماضية، لذا سنحاول أن نُركّز على ما يجب أن نفعله».

واعتبر جوارديولا أن العام «لم يكن سيئاً على الإطلاق، كان من الممكن أن يكون أفضل دائماً، لكن لا يجب أن نكون جشعين كثيراً، لقد كان جيداً جداً».

وستكون هذه المباراة الأخيرة لـ «السيتي» في عام 2023 الذي حقّق فيه الفريق لقب «البريميرليج»، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد، كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.