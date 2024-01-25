الزمالك والرجاء يقصان شريط «كأس دبي للتحدي»



رضا سليم (دبي)



تنطلق الجمعة كأس دبي للتحدي 2024، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجالوب جلوبال، بمشاركة 4 فرق، هي ووهان ثري تاونز الصيني، والأهلي السعودي، والرجاء المغربي، والزمالك المصري، من 26 إلى 28 يناير، بملعب آل مكتوم في نادي النصر.

ويدشن الزمالك والرجاء المباراة الافتتاحية الجمعة، فيما يلتقي ووهان ثري تاونز مع الأهلي السعودي السبت، ويُسدل الستار عن البطولة يوم الأحد بمباراة تحديد المركز الثالث في الساعة الرابعة عصراً، ويعقبها النهائي الذي يجمع الفريقين الفائزين في المباراتين.

وكشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الافتتاحية للبطولة، خلال المؤتمر الصحفي، حضره البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق، واللاعب الحالي لأهلي جدة.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: أصبحت دبي وجهة مفضلة لأبرز الفرق العالمية التي تحضر سنوياً لإقامة المعسكرات التدريبية، والمشاركة في بطولات من هذا النوع، والتي تهدف بدورها إلى تطوير كرة القدم، وتعزيز التعاون بين الأندية المحلية والعالمية، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الجماهير من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجواء المباريات الحماسية وتشجيع فرقها من قلب الحدث، لا سيما أن دبي تحتضن أكثر من 200 جنسية، نحرص أن نمنحها هذه الفرصة السنوية لمتابعة فرقها المفضلة.

وأضاف: بعد أن قدمت دبي الموسم الماضي بطولة جمعت أقوى الأندية الأوروبية، هي ليفربول وأرسنال، وليون، وميلان، الذين أمتعوا جماهيرهم الكبيرة، يسعدنا أن نقدم هذه البطولة أربعة أندية رائدة من قارتي آسيا وأفريقيا، يتمتع كل منهم بقاعدة جماهيرية عريضة منها 3 أندية عربية، وأحد الأندية الصينية الكبيرة.

وأكّد حارب أن الخبرات التنظيمية التي تمتلكها دبي، واستاد آل مكتوم في استضافة الفعاليات الرياضيات الكبرى يسهم في تعزيز نجاح البطولة الرائعة والمرتقبة، كما أكد أن الملعب استضاف في عقد السبعينيات عدداً من الفرق العالمية، ومن بينها سانتوس البرازيلي، ونجمه الأسطوري بيليه، وكذلك بطل أوروبا ليفربول وأرسنال، وغيرها الكثير من الفرق.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تشكل النسخة الأولى من البطولة حدثاً بارزاً، من شأنه ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لإقامة أبرز الفعاليات، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ويعد ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة في دبي، وكلنا ثقة بأن البطولة تستقطب اهتماماً واسعاً في دول الأندية المشاركة، فضلاً عن الإقبال الذي تشهده المباريات من مشجعي تلك الفرق في الإمارات، كما تترك كأس دبي للتحدي أثراً اقتصادياً إيجابياً في قطاع السياحة، ما يحقق المنفعة للفنادق والمطاعم ووسائل النقل والشركات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة.

وقال عبد الله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم: يسرنا أن نستضيف هذه البطولة في استاد آل مكتوم الذي أصبح تحفة رياضية ومعمارية، وملتقى لأكبر الأندية العالمية، ووجهة تستقطب الجماهير العاشقة للرياضة.

وأضاف: جاهزون لاستقبال الآلاف من الجماهير من الدول العربية الشقيقة، ومن الصين الصديقة، ولدينا الإمكانات والخبرات والتجارب التي ترتقي بفعاليات دبي إلى آفاق جديدة من التميز، وأن نوفر للجمهور الأجواء المطلوبة للاستمتاع بالمباريات، ونحن على ثقة بأن الفرق المشاركة ستقدم الأداء الذي يتناسب مع عراقتها وجماهيريتها الكبيرة، وأن تجعل من الحدث تجربة ممتعة للجميع.

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: مع اقتراب انطلاق صافرة أولى مبارياتها، نتطلع لحضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الحماسية، ونشكر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي، لأن دعمهما العامل الأساس في نجاح جهود إقامة البطولة.