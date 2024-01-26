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الرياضة

الزمالك يتخطى الرجاء في «كأس تحدي دبي»

الزمالك يتخطى الرجاء في «كأس تحدي دبي»
26 يناير 2024 20:35

 
معتصم عبدالله (دبي)

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صالح الزمالك المصري جماهيره، بفوزه على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2، في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت باستاد آل مكتوم بنادي النصر، في افتتاح النسخة الأولى من كأس تحدي دبي، وأدارها طاقم تحكيم إماراتي بقيادة سلطان محمد صالح «ساحة»، جاسم عبدالله «مساعد أول»، ياسر سبيل «مساعد ثان»، وراشد عبدالله «الحكم الرابع».
وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدفي محمود الونش في الدقيقة الثانية، وشيكابالا في الدقيقة 6، وأدرك الرجاء التعادل من ضربتي جزاء في الشوط الثاني، ترجمهما يسري بوزوق في الدقيقة 67، ونوفل الزرهوني في الدقيقة 89، قبل أن يحسم الفريق المصري المباراة بركلات الترجيح. 
والفوز هو الأول للزمالك خلال رحلته إلى الإمارات، بعد الخسارة في مباراتين على التوالي في بطولة الوحدة الودية الدولية بأبوظبي أمام «العنابي» 1-3، وأم صلال القطري 0-2.
وينتظر الزمالك في مباراة النهائي المقررة الأحد، الفائز من مواجهة السبت، بين ووهان ثري تاونز الصيني، بقيادة البرازيلي ديفيدسون دا لوز بيريرا، والأهلي السعودي الذي يضم روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق، فيما يلعب الرجاء المغربي على المركز الثالث أمام الخاسر من مباراة السبت.
وأفتتح محمود الونش التسجيل مبكراً للزمالك من كرة رأسية في الدقيقة الثانية، مستفيداً من ضربة حرة نفذها شيكابالا بنجاح، قبل أن يعود الأخير ويضيف الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة من وسط دفاع فريقه خلف المدافعين أودعها بيسراه في مرمى الرجاء في الدقيقة 6.
وقلص يسري بوزوق الفارق بتسجيله الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل نوفل الزرهوني هدف التعادل في الدقيقة 89 من ضربة جزاء ثانية في المباراة، إلا أن الزمالك نجح في حسم المباراة 4-2 بالترجيحية.

الإمارات
دبي
الزمالك
الرجاء المغربي
الأهلي السعودي
شيكابالا
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