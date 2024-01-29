أرتيتا على خطى كلوب وتشافي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انضم الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، إلى قائمة المدربين الذين قرروا ترك أنديتهم بنهاية الموسم الحالي، وقبل انتهاء عقودهم، رغم اختلاف الأسباب التي ذكرها كل منهم، لتبرير اتخاذ هذا القرارالمفاجئ.

وإذا كان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بررقراره بنفاد طاقته وافتقاده الشغف ورغبته في الراحة من عناء جهد كبير وضغوط كثيرة عانى منها على امتداد أكثر من 8 سنوات مع «الريدز»، وتحديداً من 2015، فإن تشافي هيرناديز المدير الفني لبرشلونة أعزى قراره إلى حبه للنادي الذي شهد أفضل سنوات عمره، والذي يرغب في أن يراه في أفضل حال حتى لو كان ذلك مع مدرب آخر، كما أشار إلى الضغوط القوية التي يتعرض لها في مهمته، واحتياج الفريق إلى «ديناميكية» جديدة تعيده إلى طريق البطولات والألقاب، مع تأكيده على أنه لم يقصر وبذل أقصى جهده، ولكن التوقيق لم يحالفه هذا الموسم.

أما الاسم الثالث الذي انضم إليهما، هو أرتيتا قائد «المدفعجية» منذ 2019، والذي حقق نجاحات لابأس بها مع أرسنال، ويكفيه أنه أعاده إلى المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بعد طول غياب.

وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية النقاب عن أن أرتيتا أبلغ المقربين منه بكونه يفكر بجدية في الرحيل عن أرسنال بنهاية هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن أرتيتا المولود في سان سباستيان بإسبانيا يمتد عقده مع أرسنال حتى صيف 2025، وأنه يعاني من التعب والإرهاق ويرغب في الراحة وتمضية وقت أطول مع أسرته، قبل أن يعود مجدداً للتدريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة أرتيتا بإدارة «المدفعجية» تسمح له بالتفاوض على الرحيل بصورة ودية.

وتزامن كلام أرتيتا، الذي بدأ مسيرته الشبابية في برشلونة، مع ما أعلنه تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا عن رحيله بنهاية الموسم عن «البلاوجرانا»، غير أن البعض يحاول أن يربط بين كلام أرتيتا، وماقاله خوان لابورتا رئيس برشلونة عن هذا المدرب الإسباني في وقت سابق، حيث اعترف بأنه معجب بأرتيتا ويعتبره وجهاً مناسباً جداً لقيادة «البارسا».