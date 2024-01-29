كشف المتسبب في قرار تشافي بالرحيل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الإعلام الإسباني النقاب عن أن الخلافات الكثيرة بين البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وتشافي هيرنانديز المدير الفني، كانت أحد الأسباب المهمة لقرار الأخير بالرحيل عن البارسا بنهاية هذا الموسم.

وقال الصحفي الإسباني سيكي رودريجيزعبر إذاعة «كادينا سير» إنه في الوقت الذي أعطى فيه تشافي موافقته على ضم عدد من اللاعبين، فُوجئ باعتراض البرتغالي على ذلك، لتنتهي بذلك في 30 يونيو المقبل، مغامرة تشافي أحد أهم نجوم الجيل الذهبي للبلاوجرانا «767مباراة لاعباً»، وهو الذي تولى المهمة في نوفمبر2021، وقاد الفريق بعد ذلك إلى الفوز بالدوري «الليجا»الموسم الماضي.

صحيح إن تشافي أعلن قراره عقب الهزيمة المهينة على أرضه ووسط جماهيره أمام فياريال 3-5، إلا إن هذا القرار كان في ذهنه بعد الهزيمة المريرة 1-4 من غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي السوبرالإسباني يوم 14 ينايرالجاري، بل إن الفكرة «تخمرت» في ذهنه منذ أعياد رأس السنة، على حد قول الصحفي رودريجيز، وكان يريد الإعلان عنها بأسرع وقت ممكن لأنه أصبح منهكاً تماماً ولم يعد بحاجة إلى المزيد من المعاناة.

وهذا بالضبط ما شرحه رودريجيز عبر إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، وشدد على أن رحيل تشافي المنتظر يرجع أيضاً إلى عدم حصوله على التأييد والمساندة من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة النادي بشأن مشروعات عديدة، وبوجه خاص على مستوى التعاقدات مع لاعبين جدد، إذ إنه طلب بالاسم الحصول على خدمات جوشوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني والبرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، والإسباني مارتن زوبيميندي «24 عاماً» لاعب ريال سوسيداد، ولكن طلباته قُوبلت بالرفض والاعتراض من جانب ديكو، الذي تحجج بنقص السيولة المالية اللازمة لضم هؤلاء النجوم، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها النادي.

وقال رودريجيز إنه إذا كانت هناك مساحة للنقاش وتبادل الآراء بين الرجلين خلال التدريبات، إلا إن الوضع داخل مجلس الإدارة كان مختلفاً.