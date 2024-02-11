الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»



مراد المصري (أبوظبي)

حققت اللاعبة الكازاخستانية يلينا ريباكينا لقب النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، جاء فوز ريباكينا باللقب، بعد تفوقها في المباراة النهائية اليوم، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، على الروسية داريا كاساتكينا، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-1 و6-4.

قام الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، بتتويج الكازاخستانية يلينا ريباكينا، بالكأس الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الحدث، بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء فوز ريباكينا، أمام مدرجات احتشدت بالجماهير التي توافدت بأعداد بارزة على مدار أيام البطولة في أبوظبي.

كما حصدت ريباكينا «24 عاماً»، 500 نقطة المخصصة للبطلة تضاف لرصيدها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، إلى جانب الجائزة المالية البالغة 142 ألف دولار.

ودخلت ريباكينا المنافسات، وهي المصنفة الأولى في البطولة، ولم تخيب التوقعات المعقودة عليها، بعدما حققت الفوز على الأميركية دانيال كولينز في دور الـ 16، ثم على الإسبانية كريستيان بوكشا في ربع النهائي، وتفوقت على الروسية ليودميلا سامسونوفا في نصف النهائي.

ويعتبر هذا اللقب السابع في مسيرة اللاعبة الكازاخستانية، ذات الأصول الروسية، المصنفة الخامسة عالمياً في الوقت الحالي، والتي حققت الفوز رقم 297 في مسيرتها الاحترافية، واللقب الثاني تحديداً في عام 2024، بعدما حصدت لقب بطولة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي، وسبق أن حققت لقب بطولة ويمبلدون في عام 2020.

وتمتلك اللاعبة أرقاماً مميزة هذا الموسم، بعدما حققت الفوز في 11 مباراة، مقابل خسارتين فقط، وهي ثاني أكثر لاعبة تحقيقاً للانتصارات إلى الآن في عام 2024.

على صعيد آخر، حصد لقب الزوجي الثنائي الأميركي بيثاني ماتيك-ساندز وصوفيا كينين، بعد الفوز على الثنائي التشيكي ليندا نوسكوفا والبريطانية هيذر واتسون، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-4 و7-6.