بطولة آسيا للتزلج على الماء في أبوظبي «الجمعة»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تستضيف العاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء من السادس عشر وحتى الثامن عشر من فبراير الجاري، وسط مشاركة قوية متوقعة لـ120 مشاركاً من 20 دولة في تحدٍ قوي ومميز على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الحديثة المميزة ضمن أجندة النادي وتستقطب العديد من الأبطال من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع مشاركة متسابقين من 20 دولة ومن أبرز المشاركين سيحضر متسابقو الإمارات، السعودية، عُمان، البحرين، تايلاند، بلغاريا، لبنان، روسيا، بيلاروسيا، اليونان، ألمانيا، تركيا، مصر، أميركا، ألمانيا، المجر، أوكرانيا، سويسرا، ماليزيا، وهولندا.

وبلغ عدد المسجلين في البطولة حتى الآن أكثر من 100 مشارك مع التوقعات بأن يصل الرقم إلى 120 متسابقاً مع نهاية فترة التسجيل وهو رقم قوي يسجل للمرة الأولى منذ استضافة النادي لبطولة العالم للتزلج على الماء في 2019.

وتنطلق المنافسات يوم 16 فبراير مع التدريبات والتمارين الحرة للمتسابقين المشاركين ثم تقام المنافسة يومي 17 و18 فبراير، عبر تصفيات مختلفة وتأهيلية لـ14 فئة ستشارك في الحدث، حيث سيعقب المنافسة تكريم وتتويج الأوائل في الختام.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الاستعراضية وتعتمد على قيام المتسابق بعدد معين من الحركات الاستعراضية على لوح التزلج مع وجود لجنة تحكيمية للإشراف إعطاء النقاط وتحديد الفائزين في كل المنافسات.

من جهته أكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي على أن منافسات التزلج على الماء من الرياضات الحديثة المهمة ضمن أجندة النادي، وأكد أن إقامة البطولة مع الإقبال الكبير في المشاركين يأتي مع السمعة العالمية الكبيرة التي حظيت بها المنافسة وبالتالي شد الرحال من مختلف دول العالم لمشاركة والحضور والمنافسة على جوائز البطولة.

وقال: نشاهد إقبالاً من دول كثيرة وأبطال للمشاركة في البطولة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المستوى الفني للبطولة، وحضور الأبطال العالميين أيضاً له تأثير مهم على مستوى أبطالنا المحليين ويعطيهم فرصة للاحتكاك مع مدارس مختلفة في التزلج على الماء ورفع مهارتهم وخبرة المشاركة، هي رياضة تعتمد على اللياقة والقدرة على تقديم فواصل جميلة من الاستعراض من خلال الألواح الخشبية، وتعتمد أيضاً على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء وسط سرعات متراوحة وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه.