

دبي (الاتحاد)



كشفت اللجنة التنفيذية المنظمة عن درع، وكأس السوبر الإماراتي القطري، والشركاء الرسميين للمسابقة المرتقبة، وهما «شركة مدن» الإماراتية، و«زوروا قطر»، وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية، ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية،

الكشف عن درع وكأس السوبر الإماراتي القطري



وجرت مراسم الإعلان، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة، بجانب عبدالله الساهي العضو المنتدب لشركة مدن، وحمد عبدالرحمن الخاجة ممثل زوروا قطر.

يجمع الحدث الذهبي الأول، كأس السوبر القطري الإماراتي بين العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة 12 أبريل المقبل في الدوحة.

ويجمع الحدث الذهبي الثاني، درع السوبر الإماراتي القطري بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين والدحيل بطل دوري قطر، وتقام المباراة في دبي 13 أبريل.