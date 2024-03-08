إعلان توقيت افتتاح «أولمبياد باريس»



باريس (رويترز)

قال منظمو أولمبياد باريس 2024، إن مراسم حفل الافتتاح تبدأ في السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، مع دخول التحضيرات المرحلة الأخيرة.

وقال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، في مؤتمر صحفي، بعد لجنة التنسيق السابعة والأخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية «اخترنا هذا التوقيت للاستفادة القصوى من ضوء الشمس».

وتقام مراسم افتتاح باريس 2024، في موكب بطول ستة كيلومترات «3.7 ميل»، على طول نهر السين، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 300 ألف شخص، يوم 26 يوليو المقبل، وتغرب الشمس حينها في الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال بيير-أوليفييه بيكرز-فيوجان رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية، إنه واثق أن باريس 2024 تتمكن من تقديم ألعاب ممتازة.

وأضاف بيكرز-فيوجان: لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية تغادر باريس، وكلها ثقة بقدرة العاصمة الفرنسية على التميز، ولا نرى أي تحدٍ يمكن أن يمثل عائقاٍ أمام تحقيق الرؤية الاستثنائية التي كانت لدى جميع الفرق قبل سبع سنوات «عندما حصلت باريس على حق استضافة أولمبياد 2024».

وأضاف، مع إشارته لوصول الشعلة الأولمبية من اليونان إلى مرسيليا في جنوب فرنسا بعد شهرين بالضبط «الألعاب تقترب».

وكشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس بالفعل عن الملصقات الرسمية والميداليات، وافتتحت ملعباً جديداً في شمال وسط باريس، وبدأت الأعمال في بناء بعض مواقع مؤقتة للمنافسات.

وقال بيكرز-فيوجان «من الواضح أن هذا يثير تساؤلات بين السكان، مع اقتراب الألعاب، هناك دائما انخفاض في دعم الألعاب الأولمبية، لكن هذا يتغير بعد الحدث، وأجد أنه من المثير أن كل أصحاب المصلحة فتحوا حواراً مع السكان المحليين للوصول إلى حلول. باريس لا تختلف عن المدن الأخرى التي استضافت الألعاب من قبل».

وقال إستانجيه الذي أبدى تفاؤله «كل شيء يسير بسلاسة، نحن واثقون ومتحمسون، ورغم ذلك، نعرف أيضاً أن المرحلة الأخيرة مهمة سنظل مركزين وطموحين».