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الرياضة

صلاح خارج تشكيلة منتخب مصر في معسكر الإمارات

صلاح خارج تشكيلة منتخب مصر في معسكر الإمارات
10 مارس 2024 15:56


القاهرة (أ ف ب)
استبعد المدرب حسام حسن قائد منتخب مصر لكرة القدم نجم ليفربول محمد صلاح عن التشكيلة التي ستجري معسكراً في الإمارات اعتباراً من الأربعاء، ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الحالي.
وجاء الاستبعاد بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.
وشارك صلاح كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه الخميس أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي، خاض صلاح 47 دقيقة فقط مع ليفربول في 17 فبراير ضد برنتفورد (4-1 في الدوري الممتاز) حين سجل هدفاً مع تمريرة حاسمة، قبل أن يغيب مجدداً حتى مباراة الخميس في «يوروبا ليج».
واستدعى حسام حسن عدداً من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي مصطفى شوبير ومهاجم المصري محمد الشامي ومهاجم مودرن فيوتشر أحمد عاطف، فيما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل، وخلت القائمة من الحارسين أحمد الشناوي (بيراميدز) ومحمد صبحي (الزمالك) اللذين كانا ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية.
وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، للدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد رمضان، للوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي «أفشة»، أحمد نبيل «كوكا»، وللهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي. 

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