جوارديولا: «شيئ خاص» يميز «السيتي»

مانشستر (د ب أ)



أبدى الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 2 - صفر، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا.

وقال إن الفريق سيكون أقوى، حينما يعود للمشاركة مجدداً في المباريات، عقب نهاية التوقف الدولي الأسبوع المقبل.

وأضاف أن شيئاً خاصاً يميز مانشستر سيتي، مشيراً إلى فوز الفريق بأربعة ألقاب متتالية بكأس الرابطة، والوصول إلى الدور قبل نهائي بكأس إنجلترا 6 مرات متتالية.

وتابع جوارديولا أن فريقه يرغب في الفوز بجميع الألقاب، لكن ذلك سيكون صعباً بالنظر لقوة المنافسين.

وأوضح أن الاستمرارية هي سلاح فريقه في الفترة المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول المباريات في الدوري والكأس بالإضافة إلى مواجهته في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.