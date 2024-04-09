الاتحاد الإيطالي يعلن عقوبة مدافع روما



روما (د ب أ)



قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تغريم جيانلوكا مانشيني مدافع فريق روما 5 آلاف يورو (5 آلاف و430 دولارا)، لكنه تفادى عقوبة الإيقاف.

وفتح اتحاد الكرة الإيطالي تحقيقاً ضد مانشيني، نظراً لطريقة احتفاله بالفوز في «ديربي العاصمة» مساء السبت الماضي، حيث لوح اللاعب بعلم ضخم بألوان لاتسيو، ومرسوم عليه «فأر عملاق».

وقال مانشيني إنه أسعد شخص في العالم، بعدما سجل هدف الفوز لروما في مرمى لاتسيو بالدوري الإيطالي، لكنه أثار الجدل باحتفاله، وهو يلوح بالعلم أمام جماهير ناديه.

وأضاف مانشيني «لم أكن أريد الإساءة لأحد، لقد أخذت أول علم أعطوني إياه، وأعتذر عما حدث».

وبعد فحص الواقعة قرر القاضي الرياضي الاكتفاء بفرض غرامة مالية بحق مانشيني وعدم إيقافه.