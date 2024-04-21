كانسيلو.. «التهديد بالقتل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع برشلونة، لشبكة «إسبن» بأنه يتلقى حتى الآن تهديدات وإساءات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسبب كانسيلو في هدفين من «الرباعية» التي هزت شباك «البارسا» خلال المباراة التي أقيمت في باريس، وأدت إلى إقصاء الفريق من البطولة.

وقال: هناك تعليقات على «إنستجرام» تتمنى الموت لابنتي التي لم تُولد بعد، إنهم يقولون ذلك، ويكتبون ما يشاؤون، ويوجهون إهانات إلى زوجتي وابنتي.

وأضاف: إنه عالم قاسٍ، ولكن ينبغي أن نتعايش معه، وأنا أفعل ذلك، ولكني لا أعرف ماذا أقول، وأن يتمنى شخص الموت لمولود صغير أمر خطير، والناس لا تفكر في الإنسان الماثل خلف لاعب كرة القدم الذي يشاهدونه في التلفاز، ونحن أيضاً آدميون وكلنا سواسية.

وذكر موقع جول العالمي أن الإساءات تجاه الأشخاص المشاهير أصبحت مشكلة متزايدة على الإنترنت، خلال هذه السنوات الأخيرة، وأصبح لاعبو الكرة الأكثر عرضة لهذه الإساءات والتهديدات، وإذا كان كانسيلو بمقدوره الاحتفاظ برباطة جأشه، وعدم التأثر كثيراً بهذه الظاهرة، فإن الأمر يختلف بالنسبة لزملائه في برشلونة.