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الرياضة

53 ألف متسابق يعبرون «خط النهاية» في «ماراثون لندن»

53 ألف متسابق يعبرون «خط النهاية» في «ماراثون لندن»
22 ابريل 2024 19:28

 
لندن (رويترز) 

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قال منظمو ماراثون لندن إن أكثر من 53 ألف متسابق أكملوا النسخة 44 من السباق، وهو ما يمثل رقماً قياسياً عالمياً.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنسخة العام الماضي التي استكملها 43965 متسابقاً.
وبدأ السباق 54281 متسابقاً، بعد أن كان قد تم تسجيل مشاركة 65725 متسابقاً، وقد حطمت البطلة الأولمبية الكينية بيريس جيبتشيرتشير الرقم القياسي العالمي الخاص بالسباقات النسائية الخالصة.
وقال هيو براشر مدير ماراثون لندن، إن الحدث حقق رقماً قياسياً في جمع التبرعات، إذ تم جمع أكثر من 67 مليون جنيه إسترليني «82 مليون دولار» حتى الآن.
وأضاف «الإجمالي يواصل الارتفاع مع وصول المزيد من التبرعات».

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