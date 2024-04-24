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الرياضة

حمدان بن مبارك: تأهل العين يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز

حمدان بن مبارك: تأهل العين يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز
24 ابريل 2024 10:55

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير العين، بمناسبة تأهل «الزعيم» إلى نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن هذا التأهل المستحق جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، ونتيجة الروح القتالية التي أظهرها «الزعيم العيناوي»، والأداء المنضبط في جميع المباريات التي خاضها.
وثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان الدعم الكبير الذي تُقدمه الإدارة العيناوية لسفير الكرة الإماراتية وعنوان مجدها، مشيراً إلى أن تأهله إلى النهائي يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز.
كما أشاد معالي رئيس الاتحاد بالدور الكبير والمؤثر الذي قامت به الجماهير العيناوية طوال البطولة، خاصة خلال مواجهة فريق الهلال العريق في ملعبه، وأضاف: «كان جمهورنا درع الفريق، ومصدر قوته وينبوع إلهامه».
وأكد معاليه أن فريق العين وجمهوره أظهرا إرادة لا تلين، وقوة يصعب التغلب عليها، ونأمل أن يُحقق ممثل الكرة الإماراتية في المحفل الآسيوي إنجازاً جديداً يُعزز لقب دوري الأبطال الذي حققه عام 2003.
 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
العين
الهلال السعودي
دوري أبطال آسيا
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