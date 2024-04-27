سلطان بن حمدان: دعم القيادة وراء نجاحات هجن الرئاسة

الوثبة (الاتحاد)

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بخامس سيوفها هذا الموسم، عبر الشاهينية مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، في ختام منافسات مهرجان «ختامي الوثبة 2024»، على سيف صاحب السمو رئيس الدولة.

كما هنأ معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات، بهذا الحدث السعيد الذي تؤكد من خلاله هجن الرئاسة تميزها وتفردها في التحديات الكبيرة.

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالدعم الكبير الذي تجده الرياضات التراثية بصفة عامة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص من القيادة الرشيدة، ما أسهم في تحقيق النجاحات، والصعود إلى منصات التتويج، ومعانقة الناموس والرموز في مهرجانات الهجن، وأبدى معاليه سعادته بتحقيق السيف الخامس في سباقات هذا الموسم، مما يعكس جودة الإنتاج والعمل الكبير الذي يقوم به الجميع، ووعد معاليه بمواصلة سلسلة الإنجازات والصعود على منصات التتويج.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على المتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة لقلعة هجن الرئاسة، مما أسهم في الحصول على المراكز الأولى ومعانقة الناموس.

وشكر معاليه، جميع المشاركين شعارات والملاك على التواجد في درة المهرجانات هذا العام، مشيداً بالتنافس الشريف والروح العالية، من الجميع. واعتبر أن الجميع فائز في هذا المهرجان الذي يمثل ملتقى طيباً لمحبي هذه الرياضة التراثية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنه الإرث الذي أرساه المغفور له الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

5 سيوف

استطاعت هجن الرئاسة أن تكسب 5 سيوف في موسم 2023 - 2024 لسباقات الهجن العربية في مختلف ميادين ومهرجانات الخليج، بعد أن كسبت «الوارية» سيف بطولة الكويت للهجن في الثامن من فبراير الماضي مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، وفي السابع عشر من الشهر نفسه ومهرجان البشاير في سلطنة عُمان، كسبت «سمحة» بشعار «هجن الرئاسة» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري سيف الحول المفتوح، وفي السابع من مارس الحاري وسيف سمو أمير دولة قطر، كان الموعد من جديد مع «الوارية» بطلة سيف الكويت لتكسب «السيف الذهبي» والناموس الأغلى في المهرجان، وفي ختامي المرموم 2024 كان الموعد مع السيف الرابع مع «دولة» بقيادة العملاق سلطان الوهيبي، ومساء أمس كان الموعد مع السيف الخامس بقيادة «الشاهينية» والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، والتي أنهت المسافة بزمن بلغ 11:59:8. إنجاز كبير تحققه المؤسسة العملاقة في تاريخ سباقات الهجن، ويضاف إلى إنجازاتها المتعددة التي سطرتها في الأعوام السابقة.





