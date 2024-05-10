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الرياضة

كاسياس يهرب من «التدريب»!

كاسياس يهرب من «التدريب»!
10 مايو 2024 14:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
اعترف حارس المرمى «المخضرم» إيكر كاسياس لاعب ريال مدريد، والمنتخب الإسباني السابق بأنه يرفض تماماً فكرة العمل في حقل التدريب في المستقبل، مؤكداً أنه لا ينوي على الإطلاق أن يسلك هذا الطريق، رغم حبه الشديد لكرة القدم.
وقال في حديث نشرته صحيفة «ماركا»: من الصعب تحمل مسؤولية 23 لاعباً، تلك مهمة لا أرغب في القيام بها لأنني «ذو نفس قصير» ولا أطيق ذلك. صحيح إنني أحب كرة القدم، رغم أنني لا أتابعها في الوقت الحالي بانتظام، مثلما كنت أفعل من قبل، إلا أنه عندما يلعب الريال مباراة مهمة، أرغب بشدة في مشاهدتها في مدرجات الاستاد.
ورداً على سؤال بشأن رأيه في الحارس الذي يفضله لحراسة مرمى «الميرنجي» في نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام بروسيا دورتموند الألماني، في استاد ويمبلي بإنجلترا أول يونيو المقبل، قال كاسياس: أندري لونين خطف الأضواء هذا الموسم رغم أنه كان حارساً احتياطياً للبلجيكي تيبو كورتوا، الذي أصيب من بداية الموسم، ولكن طالما أن كورتوا استعاد مستواه ولياقته وشفي تماماً من الإصابة، فإن الأمر هنا يتطلب قراراً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، فهو صاحب الرأي النهائي في هذا الشأن.
غيرأن كاسياس اعترف بأن إيقاع المباريات السريع قد يكون مشكلة بالنسبة لكورتوا في هذه اللحظة، ولهذا فإنه يفضل أن يلعب الأوكراني لونين المباراة.
حقق أيكركاسياس مع ريال مدريد 5 بطولات دوري محلي، و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، وكان «الكابتن» في إحداها، كما يحظى بسجل ذهبي مع منتخب «الروخا» الإسباني، حيث كان هو الحارس الأساسي في بطولتي كأس الأمم الأوروبية اللتين حصل عليهما المنتخب 2008 و2012، وأيضاً خلال بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حيث انتزع المنتخب الإسباني كأسها، وهي الوحيدة في تاريخه.

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