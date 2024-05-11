«كلنا العين».. تابع مباراة «الزعيم» مع يوكوهاما لحظة بلحظة

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد العين، ممثل الكرة الإماراتية لخوض غمار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، أمام يوكوهاما الياباني في طوكيو، وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين يوكوهاما والعين في تاريخ البطولة، والأولى بين فريقٍ ياباني، وآخر إماراتي في الأدوار الإقصائية، بينما هي المواجهة الثانية فقط بين الفرق اليابانية والإماراتية في تاريخ البطولة، بعد لقاء العين أمام ناجويا جرامبوس في دور المجموعات العام 2011.

ويحمل العين راية الإمارات في نهائي دوري أبطال آسيا، الرابع له في تاريخ البطولة، في نسخ (2003، 2005، 2016، 2024) وهو أول نهائي للفرق الإماراتية في البطولة منذ تأهل العين نفسه لنهائي 2016، ليصبح ثاني فريق في غرب آسيا وصولاً لنهائي البطولة، بعد الهلال السعودي (5 نهائيات)، وذلك منذ عام 2003.

وقبل ساعتين من بداية المباراة.. هكذا تبدو مدينة يوكوهاما من أعلى، وتستعد لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين يوكوهاما مارينوز، والعين.