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الرياضة

«كلنا العين».. تابع مباراة «الزعيم» مع يوكوهاما لحظة بلحظة

«كلنا العين».. تابع مباراة «الزعيم» مع يوكوهاما لحظة بلحظة
11 مايو 2024 11:51

  • أبوظبي (الاتحاد)
    يستعد العين، ممثل الكرة الإماراتية لخوض غمار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، أمام يوكوهاما الياباني في طوكيو، وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين يوكوهاما والعين في تاريخ البطولة، والأولى بين فريقٍ ياباني، وآخر إماراتي في الأدوار الإقصائية، بينما هي المواجهة الثانية فقط بين الفرق اليابانية والإماراتية في تاريخ البطولة، بعد لقاء العين أمام ناجويا جرامبوس في دور المجموعات العام 2011.
    ويحمل العين راية الإمارات في نهائي دوري أبطال آسيا، الرابع له في تاريخ البطولة، في نسخ (2003، 2005، 2016، 2024) وهو أول نهائي للفرق الإماراتية في البطولة منذ تأهل العين نفسه لنهائي 2016، ليصبح ثاني فريق في غرب آسيا وصولاً لنهائي البطولة، بعد الهلال السعودي (5 نهائيات)، وذلك منذ عام 2003. 

    وقبل ساعتين من بداية المباراة.. هكذا تبدو مدينة يوكوهاما من أعلى، وتستعد لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين يوكوهاما مارينوز، والعين.

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  • المشجعون يرفعون علم الإمارات عالياً بكل فخر..
    جماهير «الزعيم» تزحف إلى مدرجات استاد نيسان لدعم ممثل الوطن أمام بطل اليابان

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سفيان حيمي يقود التشكيلة الأساسية لـ«الزعيم» في مواجهة يوكوهاما وغياب إيريك عن قائمة المباراة

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#العين_يوكوهاما
#دوري_أبطال_آسيا

  • «كلنا العين».. تابع أجواء مباراة «الزعيم» مع يوكوهاما لحظة بلحظة
     

 

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