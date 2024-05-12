ريفر بليت يضرب بقوة في انطلاقة الدوري الأرجنتيني

بوينس آيرس (د ب أ)

استهل ريفر بليت رحلة الدفاع عن لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز بفوز مثير على ضيفه سنترال كوردوبا سانتياجو 3-0 فجر اليوم في المرحلة الافتتاحية.

وفي باقي المباريات، فاز تاليريس كوردوبا على مضيفه إنديبندينتي 3-0 وباراكاس سنترال على مضيفه جودوي كروز 1-0 وهوراكان على ضيفه ديفينسا خوستيكا 3-1.

وعلى ملعب المونيمونتال، تعرض سنترال كوردوبا لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه سانتياجو لاكويداين في الدقيقة 24، وذلك بعد تسجيل فاكوندو كوليديو هدف السبق لريفر بليت في الدقيقة السادسة، وتقمص كوليديو دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له ولريفر بليت في الدقيقة 30، وتكفل إزيكويل باركو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86.