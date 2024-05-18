الحمرية يهزم الشارقة ويتأهل لدوري براعم السلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريق براعم الحمرية إلى نهائي دوري السلة، بعد الفوز المثير على الشارقة 72-58، في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر في دبي، ليؤكد فريق سلة براعم الحمرية مع المدرب المصري إكرامي الرديني التألق للعام الثاني على التوالي، حيث يسعى الفريق إلى الحفاظ على لقبه، حيث يلتقي مع النصر غداً الأحد على اللقب.

جاءت مباراة الفريق ضد الشارقة في قبل النهائي مثيرة للغاية، انتهت أرباعها بنتيجة 15-15 في الربع الأول و20-13، و20-20، و17-10 لمصلحة الحمرية، وشهدت المباراة تميز أكثر من لاعب من براعم الحمرية ومنهم مايد المرزوقي، عبدالله المسفري وعبدالعزيز علي.

ويمتلك نادي الحمرية بشكل عام قاعدة جيدة من اللاعبين في المراحل السنية لكرة السلة، حيث تنافس فرق المراحل بالنادي على العديد من الألقاب، وهو ما يبشر بمستقبل كبير خلال السنوات المقبلة على مستوى الشباب والرجال، بعد الاستفادة والتكوين الجيد، الذي يسير عليه حالياً في المراحل السنية المختلقة.