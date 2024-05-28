«الشارقة للمرأة» بطل دوري الكاراتيه



الشارقة (الاتحاد)



أضاف فريق الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة إنجازاً جديداً، بالحصول على درع بطولة الدوري العام للموسم 2023/ 2024. وبفوزه، نجح الفريق في التربع على عرش اللعبة على المستوى المحلي لهذا الموسم، خاض الفريق غمار منافسات البطولة باللاعبات حوراء العجمي، اليازية خالد، سارة العامري، وفاطمة خصيف، وقادتهن المدربة هالة البودي.

شارك في البطولة أندية الدولة كافة، وشهدت المنافسات قمة المنافسة والندية بين اللاعبات بهدف الفوز، وتحقيق أفضل النتائج في المسابقة.

من جانبها، اعتبرت مي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة الفوز بدرع الدوري، مقياس لحجم التميز الذي تعيشه بطلات النادي، والاهتمام من جانب الخطط الفنية المدروسة؛ بفضل وجود خبرات رياضية في تحقيق الأهداف الموضوعة بمتابعة ودعم الدكتور عبدالعزيز النومان، المستشار الرياضي للنادي، واعتبرته حافزاً كبيراً لجميع اللاعبات يشجعهن للمحافظة عليه خلال مسيرتهن المقبلة محلياً ودولياً.

وشكرت مدربة الفريق على جهودها المخلصة في دعم مسيرة الفريق الفنية، ووعدت برصد كل الإمكانات المطلوبة بهدف الوصول بالفريق إلى منصات التتويج، وتحقيق الأهداف المرجوة التي تضع الفريق في المكانة التي تليق به في مجال اللعبة.