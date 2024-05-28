خاص لـ «الاتحاد».. ليما: أتطلع إلى «الحذاء الذهبي» بـ «توقيت العاشرة»



معتصم عبدالله (دبي)

عبر فابيو ليما نجم الوصل المتوج مع «الأصفر» بلقبي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023- 2024، على التوالي، عن أمله في أن يضيف لسجله الشخصي لقباً جديداً بالتتويج بجائزة «الحذاء الذهبي» لهداف الدوري في الموسم الحالي للمرة الأولى.

ويحتل ليما وصافة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً، خلف السوري عمر خربين مهاجم الوحدة المتصدر بـ 17 هدفاً، ويملك ليما فرصة سانحة لاقتناص اللقب مع بقاء مباراتين لفريقه «الإمبراطور» أمام العين الليلة والمؤجلة من الجولة 20، والنصر في ختام الدوري، فيما تبقت لخربين مباراة أخيرة مع «العنابي» أمام مضيفه الشارقة.

ويحمل السجل الشخصي لفابيو ليما «أيقونة الوصل» تسجيله 165 هدفاً في 216 مباراة مع «الإمبراطور» في 10 مواسم على التوالي في الدوري منذ أول ظهور موسم 2014- 2015، وهو يحتل أيضاً مركز الوصافة في قائمة «الهداف التاريخي» لنادي الوصل والتي يتصدرها فهد خميس برصيد 175 هدفاً.

ويدعم النجاح السابق لمهاجمي أندية «أبوظبي» طموح السوري عمر خربين لاعب الوحدة في الاحتفال بحصد جائزة «الحذاء الذهبي» للموسم الحالي، في الوقت الذي يطارد فيه فابيو ليما نجم الوصل لقب الهداف الأول بالتزامن مع التتويج بـ «درع الدوري».

ويمثل لقب الهداف في المحترفين «ماركة مسجلة» لأندية أبوظبي، بعدما توزع اللقب في 14 نسخة -باستثناء 2019- 2020 الملغى- ما بين لاعبي أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، ويتصدر «الزعيم» برصيد 7 ألقاب، مقابل 4 للجزيرة، ولقبين للاعبي نادي الوحدة، ولقب وحيد لبني ياس.

وعلق ليما على حظوظه في التتويج بلقب الهداف قائلاً في تصريحات لـ «الاتحاد»: «الفوز بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة هو الأهم على الإطلاق بالنسبة لي وسأكون سعيداً أيضاً إذا توجت بجائزة هداف البطولة، لأنني أمضيت عشرة أعوام هنا دون أن أحصل على هذه الجائزة».

وأضاف: «من المهم أن تحصل على الجوائز الفردية لكن ما يظل في تاريخك لفترة طويلة هو الفوز بالألقاب الجماعية مع الفريق، الموسم الحالي كان صعباً جداً، لكننا قدمنا كل ما لدينا وحان الآن وقت الاحتفال بهاتين البطولتين والاستمتاع بهذه اللحظات».

وحول المشاركة المرتقبة لـ «الإمبراطور» في «دوري أبطال آسيا للنخبة» في الموسم المقبل، أوضح قائلاً: «اللعب في دوري الأبطال صعب جداً لأن جميع الفريق قوية، ولن نتحدث الآن عن اللقب القاري، بل سنفكر في كل مباراة على حدة عندما تبدأ البطولة»، ولم يغفل ليما تهنئة العين باللقب الآسيوي بعد المستوى المميز للفريق في البطولة والمباراة النهائية، الأمر الذي أضفى مشاعر السعادة على الرياضة الإماراتية.