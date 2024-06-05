الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!

إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
5 يونيو 2024 12:30

علي معالي (دبي)
بعد هبوط فريق نادي الإمارات رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، هناك محاولات للإبقاء على الإسباني أندريس إنييستا، ولكن ليس لاعباً، بل مدرباً للفريق في الدرجة الأولى، حيث قال نجم برشلونة السابق من قبل: «لم نتمكن من إنقاذ أنفسنا، لكننا سنعود»، وهي إشارة منه بأنه سوف يواصل العمل مع «الصقور» في الفترة المقبلة.
ويسعى نادي الإمارات إلى تكرار تجربة نادي السد القطري، عندما تمت الاستعانة بزميله السابق في برشلونة تشافي هيرنانديز، حيث لعب آخر أيامه الكروية مع السد، ثم اعتزل ليتولى تدريب الفريق، وهو ما يخطط له «الصقور» في الفترة المقبلة، وإذا نجحت هذه التجربة مع إنييستا فسوف تنقذ مسيرته الكروية، التي انتهت بما لا يُرضي عشاق هذا الساحر الكروي الكبير.
والآن يبلغ النجم الإسباني من العمر 40 عاماً، ويقترب من نهاية مسيرته الاحترافية، ويواجه اللاعب، الذي ظهر للمرة الأولى في 29 أكتوبر 2002 في مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضد إف سي بروج البلجيكي بملعبه، إحراجاً للمرة الأولى منذ 23 موسماً.
ساهم إنييستا صاحب الـ 131 مباراة دولية، في 5 أهداف وتمريرة حاسمة في 23 مباراة لعبها بدوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، وفشل في الحصول على أي لقب، وينتهي عقد اللاعب خلال هذه الأيام رسمياً مع النادي، وخلال مشواره الكامل، لعب إنييستا 885 مباراة مع أندية برشلونة وفيسيل كوبي الياباني، ونادي الإمارات، وسجل 93 هدفاً و162 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات صلة
عجمان «الثامن» للمرة الثانية في «المحترفين»
رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً
أندريس إنييستا
نادي الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
الرياضة
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
اليوم 13:23
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير بـ COP28
اليوم 13:07
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
اليوم 12:42
"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
الترفيه
"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
اليوم 12:37
إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
الرياضة
إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©