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الرياضة

ريال مدريد الأعلى متابعة في العالم

ريال مدريد الأعلى متابعة في العالم
5 يونيو 2024 15:30


مراد المصري (أبوظبي)
واصل ريال مدريد ريادته لقائمة أندية كرة القدم ذات المتابعة الأعلى عبر منصات التواصل الجماهيري مع نهاية الموسم الجاري، بإجمالي متابعين يبلغ 410.9 مليون متابع، يليه مواطنه وغريمه برشلونة بإجمالي 360.7 مليون متابع.
الإحصائية التي شملت منصات تويتر «إكس»، إنستجرام، فيسبوك وتيك توك، أظهرت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يأتي بالمركز الثالث، بإجمالي 216.3 مليون متابع، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 184.1 مليون، ومانشستر سيتي الإنجليزي 158.4 مليون.
وشملت قائمة العشرة الأوائل، يوفنتوس الإيطالي 155.8 مليون، ليفربول الإنجليزي 144.5 مليون، تشيلسي الإنجليزي 141.7 مليون، بايرن ميونيخ الألماني 137.1 مليون، وأرسنال الإنجليزي 102.4 مليون متابع.
وعلى صعيد الأندية خارج أوروبا، احتل النصر السعودي مع نجمه كريستيانو رونالدو، الصدارة، بإجمالي 54.3 مليون متابع، متساوياً مع فلامنجو البرازيلي، يليهم الأهلي المصري 51.1 مليون متابع.
ويعتبر ريال مدريد صاحب أعلى إجمالي زيادة بعدد المتابعين، خلال العام الماضي، من يونيو 2023، بإجمالي 48.4 مليون متابع، وإنتر ميامي الأميركي، بعد تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بزيادة 31.1 مليون، ثم مانشستر سيتي 27.5 مليون، النصر السعودي 22.1 مليون، وبرشلونة 18.4 مليون.
ويرتبط هذا النجاح بالتفوق الرياضي لريال مدريد في السنوات الأخيرة، وهو الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا ست مرات في آخر 11 عاماً، إلى جانب الأسماء الموجودة في صفوفه، مع انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي رسمياً، وما رافق الإعلان من زخم كبير.

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