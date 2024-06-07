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الرياضة

«دبي الرياضي» يحتفي بـ «أبطال الثنائية»

«دبي الرياضي» يحتفي بـ «أبطال الثنائية»
7 يونيو 2024 16:00

 
دبي (الاتحاد)
احتفى مجلس دبي الرياضي بإنجاز نادي الوصل بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، حيث تم تنظيم احتفالية في مقر المجلس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي للرياضي، وأحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ووفد النادي.
شارك في الاحتفالية ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديرو الإدارات والأقسام ومنتسبو المجلس، وعبد الناصر الشامسي، المدير التنفيذي لنادي الوصل، ومروان الحل مدير المكتب الإعلامي في النادي، وعدد من منتسبي النادي.
وشهدت الاحتفالية ممراً شرفياً من منتسبي المجلس لوفد النادي في قاعة المؤتمرات الصحفية في المجلس، والتي تزينت بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وكذلك قالب حلوى كبير حمل شعار ولون النادي، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وهنأ سعيد حارب إدارة ولاعبي النادي على التشرف بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما هنأهم على الفوز بثنائية الموسم، ورفع رصيد النادي إلى ثمانية ألقاب في بطولة الدوري منذ انطلاقتها، و3 ألقاب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل قيادة وتوجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس النادي ورمزه، وحرص رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وجميع العاملين في إدارة النادي، والكوادر الفنية والإدارية واللاعبين على ترجمة دعم وتوجيهات سمو رئيس النادي، وتحويلها إلى إنجازات أسعدت قيادة نادي الوصل وجماهيره الواسعة.

 

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