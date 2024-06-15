«بقايا جيل» يدافع عن هيبة تشيلي



واشنطن (د ب أ)

يحتفظ منتخب تشيلي ببقايا جيله الذهبي، خلال مشاركته في النسخة القادمة من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية بين 20 يونيو إلى 15 يوليو.

وتنتظر منتخب تشيلي اختبارات قوية في المجموعة الأولى التي تضم الأرجنتين حامل اللقب، بيرو، وكندا الذي يشارك بدعوة ضمن ستة منتخبات من خارج قارة أميركا الجنوبية.

وتملك تشيلي سجلاً مشرفاً في تاريخ مشاركتها بكوبا أميركا، حيث حصلت على الميدالية الفضية وصيفاً للبطل 4 مرات في 1955 و1956 و1979 و1987، إضافة إلى 5 برونزيات في 1926 و1941 و1945 و1967 و1991، كما وصل منتخب «لاروخا» لقمة المجد بالفوز باللقب في عامين متتاليين 2015 و2016 على حساب المنتخب الأرجنتيني، وبعدها حل رابعاً، ثم خرج من دور الثمانية في النسختين الماضيتين.

وعلى مدار 40 مشاركة سابقة في كوبا أميركا، لعب منتخب تشيلي 188 مباراة، حقق خلالها 67 فوزاً مقابل 33 تعادلاً و88 هزيمة، وسجل 291 هدفاً، بينما استقبل مرماه 316 هدفاً.

ويتسلح منتخب تشيلي في كوبا أميركا 2024، بعدد من ركائز الجيل الذهبي الذي حقق الكأس مرتين متتاليتين مثل كلاوديو برافو قائد الفريق، وحارس ريال بيتيس الإسباني الذي شارك في 147 مباراة دولية، وأليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان والهداف التاريخي لتشيلي بتسجيله 51 هدفاً في 162 مباراة بقميص بلاده.

كما يبرز أيضاً الثنائي ماوريسيو إيسلا ظهير أيمن إندبندينتي الأرجنتيني الذي لعب 138 مباراة دولية، ورأس الحربة إدواردو فارجاس لاعب أتلتيكو مينييرو البرازيلي الذي سجل 41 هدفاً في 108 مباراة دولية.

وبخلاف مشاركاته القارية، فقد تأهل منتخب تشيلي لكأس العالم 9 مرات آخرها مونديال البرازيل 2014، ولعب إجمالاً 33 مباراة، وحقق 11 فوزاً، مقابل 7 تعادلات و15 هزيمة، وسجل 40 هدفاً مقابل 49 هدفاً في مرماه.

وحقق المنتخب التشيلي إنجازاً تاريخياً بحصوله على برونزية مونديال 1962 الذي أقيم على أراضيه.

ويقود منتخب تشيلي المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا الذي تولى المسؤولية في يناير الماضي بتعاقد يمتد حتى صيف 2026 الذي يشهد منافسات كأس العالم. وقضى جاريكا «66 عاماً» مسيرته التدريبية بالكامل داخل حدود أميركا الجنوبية وتنقل بين عدة أندية أبرزها إندبندينتي وفيليز سارسفيلد وأرجنتينيوس جونيورز في الأرجنتين وبالميراس البرازيلي في 2014 .

بينما تبقى التجربة الأبرز والأطول لجاريكا، هي قيادة منتخب بيرو لمدة سبعة أعوام، خلال الفترة بين 2015 و2022، حيث قاد الفريق في مونديال روسيا 2018، وخرج من الملحق العالمي لمونديال قطر 2022 أمام أستراليا بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدخل منتخب تشيلي بقيادة مدربه جاريكا منافسات كوبا أميريكا، وهو يحتل المركز 42 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووصل لأفضل مركز بوجوده ثالثاً في تصنيف مايو 2016، بينما كان أسوأ تصنيف له، عندما تراجع للمركز 84 في ديسمبر 2002.