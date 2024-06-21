ميسي ينفرد بـ«الرقم 35» في فوز الأرجنتين على كندا

(أ ف ب)

استهلّ منتخب الأرجنتين بقيادة المخضرم ليونيل ميسي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها المستحق على كندا 2-0 في المباراة الافتتاحية في أتلانتا الأميركية.

ووضع خوليان ألفاريز الأرجنتين في المقدّمة في الدقيقة 49، لكن تألق الحارس الكندي ماكس كريبو وإهدار النجم المخضرم ليونيل ميسي، أجبر «ألبيسيليستي» على الانتظار حتى الدقيقة 88 لتسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب البديل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي بتمريرة من ميسي.

قال ميسي بعد الفوز الأوّل في البطولة الأميركية الجنوبية: «كنا ندرك قدرة كندا، كانت مباراة صعبة جداً، متطلّبة بدنياً، خصوصاً في الشوط الأوّل، لم يكن هناك الكثير من المساحات».

تابع ابن السادسة والثلاثين عاماً الذي أحرز أوّل لقب كبير مع بلاده في 2021 على حساب البرازيل مضيفة كوبا أميركا في النهائي، قبل أن يتوّج بلقب مونديال قطر 2022: «لحسن الحظ، وجدنا الحلّ سريعاً في الشوط الثاني ولعبنا أفضل».

وفيما كان مدرّب الأرجنتين ليونيل سكالوني راضياً عن أداء لاعبيه، عبّر عن انزعاجه من أرضية الملعب في أتلانتا اذ تم تطعيمها عشبها الصناعي بعشب طبيعي بعد مباراة أتلانتا يونايتد الأخيرة في 15 يونيو: «في هذه المباراة واجهنا المنافس وأرضية الملعب، لم يكن هذا الأمر مناسباً لتقديم عرض جيّد، تعيّن علينا اللعب بطريقة مختلفة والأهم أننا فزنا».

أمام 70 ألف متفرّج على استاد مرسيدس بنز، حظيت الأرجنتين بدعم جماهيري كبير واستحقت الفوز أمام المنتخب المصنّف 48 عالمياً الذي قدّم أداء رجولياً أمام حامل اللقب 15 مرّة قياسية.

وانفرد ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، بالرقم القياسي لعدد المباريات في كوبا أميركا، بواقع 35 مشاركة، بعدما كان يتساوى مع الحارس التشيلي سيرخيو ليفينجستون.

وحصل ألفاريز الذي فضّله المدرّب ليونيل سكالوني على مارتينيز في التشكيلة الاساسية، على الفرصة الأولى لكن كريبو وقف صداً في مواجهته.

حاول ميسي الذي يخوض بطولته السابعة في كوبا أميركا، الوصول إلى الشباك، لكن تسديدته من الجهة اليسرى جاءت بعيدة عن القائم الأيسر.

وفيما كان الأرجنتينيون يبحثون عن الثغرات في الدفاع الكندي، حاول لاعبو المدرب الأميركي جيسي مارش البحث عن فرص حملت توقيع قائد بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس ثم تايدون بيوكنان في الدقيقة 30.

وجاءت أوّل فرصة خطيرة للأرجنتين في الدقيقة 39، عندما انسل لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر وراء الدفاع الكندي وحوّل عرضية أنخل دي ماريا برأسه التقطها الحارس.

لكن كندا كانت الأقرب لهزّ الشباك قبل الدخول إلى غرف الملابس، فبعد عرضية من الجناح الأيمن عبر كايل لارين، أطلق ستيفن أوستاكيو رأسية من مسافة قريبة صدّها الحارس مارتينيس (43).

كسرت الأرجنتين حاجز التعادل مبكّراً في الشوط الثاني، فبعد تمريرة من ميسي إلى ماك أليستر اوقعه كريبو داخل الصندوق، لكن قبل أن يطلق الحكم صافرته محتسباً ركلة جزاء، تابع الكرة ألفاريس مهاجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بعد ثلاث دقائق على العودة من غرف الملابس.

حصل ألفاريز بعد لحظات على فرصة تحقيق الثنائية، بيد أن كريبو حرمه ذلك.

ورغم خسارة المباراة، كان مدرّب كندا مارش راضياً عن جهود فريقه، وقال: «لعبنا دون خوف، أعتقد اننا تعلّمنا كثيراً، والأهم انه بمقدورنا مواجهة هؤلاء الشبان».

وتخوض الأرجنتين مباراتها الثانية مع تشيلي الثلاثاء في نيوجيرزي، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات مع البيرو في 29 يونيو الجاري في ميامي.