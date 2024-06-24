لوكاكو يخشى الاحتفال خوفاً من «الفار»!



برلين (د ب أ)



قال جيريمي دوكو جناح المنتخب البلجيكي: إن زميله المهاجم روميلو لوكاكو يخشى الاحتفال عند تسجيل الأهداف، وذلك بعدما تم إلغاء ثلاثة أهداف له بعد الرجوع لتقنية (الفار) في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا.

وسجل لوكاكو هدفين وألغاهما «الفار» في المباراة التي خسرها الفريق صفر-1 أمام سلوفاكيا الأسبوع الماضي، حيث تم إلغاء هدف منهما بسبب التسلل، والآخر بسبب لمسة يد على اللاعب لويس أوبيندا قبل تسجيل الهدف، كما ألغت التقنية هدفاً آخر بداعي التسلل، حينما سجل لوكاكو هدفاً في المباراة التي فاز بها فريقه على رومانيا 2 - صفر يوم السبت الماضي.

ولم يسجل لوكاكو هدفاً صحيحاً حتى الآن في أمم أوروبا 2024، لكن دوكو قال إن زميله ما زال متفائلاً.

وقال دوكو: «لقد كان يود تسجيل تلك الأهداف، لأنه الآن، حينما يسجل أظن أنه يكون خائفاً من الاحتفال».

وأضاف: «لم يكن محظوظاً، لكنه سعيد لأننا فزنا بالمباراة الماضية بالطبع كمهاجم يرغب دائماً في التسجيل وحينما تفكر في الإحصائيات الفردية فهذا أمر طبيعي، لكنه سعيد بتأثيره على فريقنا والفرص التي يصنعها».

وتابع دوكو: «إذا شاهدت المباريات ستدرك مدى أهميته بالنسبة لنا، لم يسجل لكنه صنع الأهداف وهذا مهم أيضاً».

وسيواجه المنتخب البلجيكي نظيره الأوكراني في المباراة الأخيرة بدور المجموعات في المجموعة الخامسة، وهي المجموعة التي تتساوى فيها كل الفرق برصيد ثلاث نقاط.