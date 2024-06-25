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الرياضة

دي روسي يُمدّد عقده مع روما

دي روسي يُمدّد عقده مع روما
25 يونيو 2024 21:50

 
روما (أ ف ب)

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مدّد دانييلي دي روسي لاعب الوسط السابق والمدرب الحالي لروما عقده مع سادس الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم حتّى عام 2027، وفقاً لما أعلن النادي.
وقال روما في بيان: «يسرّ نادي روما أن يعلن تمديد عقد دانييلي دي روسي مديراً فنياً لفريقه الأوّل حتى عام 2027».
وخلف دي روسي (40 عاماً) الذي قضى معظم مسيرته لاعباً مع نادي العاصمة (2001-2009)، البرتغالي جوزيه مورينيو في يناير بعقدٍ حتّى نهاية الموسم المنصرم.
وتمكّن اللاعب السابق وأيقونة روما من قيادة الفريق من المركز التاسع إلى السادس وضمن تأهله إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وفاز روما بقيادة دي روسي الذي لم يدرّب سوى سبال (2022-2023)، بعشر مبارياتٍ من 18 في الدوري.
وكان الفريق يُمنّي النفس في التأهّل إلى دوري الأبطال، لكنه لم ينجح بذلك في المراحل الخمس الأخيرة، بعدما اكتفى بفوزٍ واحدٍ فيها، مقابل تعادلين وخسارتين.
ووصل روما إلى نصف نهائي «يوروبا ليج» بعد إقصاء مواطنه ميلان في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام باير ليفركوزن الألماني (2-4 بإجمالي المباراتين) في طريق الأخير للمباراة النهائية (خسر أمام أتالانتا الإيطالي 0-3).

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