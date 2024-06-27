العين يواجه الرجاء ودياً 10 أغسطس



العين (الاتحاد)



أعلن العين برنامج الإعداد للموسم الجديد، ويتخلله المعسكر الخارجي في الرباط بالمغرب، من 17 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، على أن يبدأ التجمع الداخلي 12 يوليو بالفحص الطبي، ويتضمن 3 تدريبات على استاد خليفة بن زايد من 13 إلى 16 يوليو، قبل السفر إلى المغرب.

وكشف النادي عن مبارياته الودية خلال المعسكر، ويستهلها 24 يوليو أمام أحد الفرق المغربية، والثانية مع القنيطري أول أغسطس، والثالثة أمام شباب المحمدية 5 أغسطس، ويختتم مبارياته بقمة مرتقبة أمام الرجاء 10 أغسطس.

يذكر أن العين يخوض تحديات تاريخية في الموسم الجديد، بداية بتمثل القارة الآسيوية رسمياً في بطولة القارات للأندية الأبطال بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023-2024، بالإضافة إلى تمثيل الدولة والقارة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ودوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.