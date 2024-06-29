«فرح» بطلة «كأس الوثبة» في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

توجت المهرة «فرح أتش سي أم» لفالتنيسي دوجز للخيول، بإشراف ستيفانو ميتيني، وقيادة ساندرو جيسا، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم بمضمار بلدة فولونيكا في مقاطعة جروسيتو في منطقة توسكانا الإيطالية، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وجاء فوز المهرة البطلة ناجزاً بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 5.500 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، حيث سيطرت على مجريات السباق السريع في المراحل النهائية.

وحلت في المركز الثاني المهرة «ميركوريو» للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني، وبقيادة جيولي جنجوي، فيما جاء في المركز الثالث المهر «كنجدوم» لتي إس أي سيرل، بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جافينو سانا.

ومن جهة أخرى، يشهد مضمار بومبادور الفرنسي سباق كأس الوثبة ستاليونز بري دو بورنازول لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 7 مهرات عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «جبارا» لياس لإدارة السباقات، بإشراف شارل جوردين، وقيادة سامي لي، و«آيلاند لايف» لجاي نيفنس بإشراف دي موريسون، وقيادة جيفرسون سميث.

وينطلق السباق الثاني لكأس الوثبة ستتاليونز بري بيير بيشادو لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «غسان» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة سامي لي، الذي حل في المركز الثاني في مشاركته الأخيرة، وينافسها «الصافنات» بقيادة مايكل فورست، و«فارس» بقيادة جاري سانشيز، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.