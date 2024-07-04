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الرياضة

ستونز: معسكر إنجلترا «منطقة خالية من السياسة»!

ستونز: معسكر إنجلترا «منطقة خالية من السياسة»!
4 يوليو 2024 21:46

 
بلانكنهاين (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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قال جون ستونز، مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن معسكر الفريق في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، في ألمانيا منطقة خالية من السياسة، حيث تستعد البلاد لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) بقيادة جاريث ساوثجيت، يوجد في وسط ألمانيا، حيث يستعد لمواجهة نظيره السويسري في دور الثمانية، فيما يتوجه ملايين من الأشخاص إلى مراكز التصويت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ولكن بينما تهيمن الانتخابات العامة على جدول الأعمال في بريطانيا، كان معسكر المنتخب الإنجليزي في بلانكنهاين مساحة محايدة للاعبين والعاملين.
وبسؤاله عما إذا كان هناك «مزاح سياسي»، أو أنها منطقة خالية من السياسة، قال ستونز ضاحكاً: «منطقة خالية من السياسة».
وأضاف: «لا يمكنني أن أخبرك بشأن اللاعبين الآخرين (وما إذا كانوا صوتوا)، أنا متأكد من أن هذا شيئ سنطرحه للنقاش، ولكن، نعم، لا يمكنني أن أخبرك لمن صوتوا وسأحتفظ بهذا السر، دعونا نرى ما سيحدث».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إنجلترا
جون ستونز
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