4 مواجهات ودية في تحضيرات العين بمعسكر الرباط

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي العين، تفاصيل المباريات الودية للفريق، خلال معسكره الإعدادي الحالي في مدينة الرباط المغربية، والذي انطلق في 18 يوليو الجاري، ويستمر من خلال التدريبات اليومية بمركب محمد السادس لكرة القدم، والذي يعتبر أحد أهم وأفضل المجمعات الرياضية في العالم، حتى11 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض 4 مواجهات ودية أمام الأندية المغربية، استعداداً للموسم الجديد.

ويدشن «الزعيم» مبارياته الودية بلقاء النهضة أتلتيك الزمامرة مساء بعد غدٍ الجمعة، في ودية أولى أمام ثامن الدوري المغربي الممتاز في الموسم الماضي 2023- 2024، قبل ان يلتقي في المباراة الثانية نهضة بركان مساء الخميس 1 أغسطس المقبل، واحتل الأخير المركز الثالث في ترتيب الدوري المغربي للموسم الماضي.

ويخوض العين الودية الثالث في برنامج الإعداد أمام الرياضي القنيطري الصاعد حديثاً إلى دوري الثانية، والمقررة في 5 أغسطس المقبل، قبل أن يختتم إعداده بقمة منتظرة أمام الرجاء الرياضي بطل الدوري المغربي في الموسم الماضي، والتي تقام مساء السبت 10 أغسطس المقبل.

ويعود العين، إلى الإمارات في 11 أغسطس المقبل، ليواصل التدريبات على استاد خليفة بن زايد، تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد، يوم 17 من الشهر نفسه.