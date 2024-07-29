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الرياضة

الجودو والسباحة تجددان المشاركة الإماراتية في أولمبياد باريس غداً

الجودو والسباحة تجددان المشاركة الإماراتية في أولمبياد باريس غداً
29 يوليو 2024 18:30

أحمد جمال الدين (باريس)

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يستكمل وفد الإمارات، غداً الثلاثاء، مشواره ضمن منافسات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب، هي: الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.
ويخوض يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني سباق 100 متر حرة، بمشاركة 79 سباحاً، من بينهم السباح الصيني والبطل الأولمبي بان زانلي صاحب الرقم القياسي وذهبية سباق التتابع (100x4) بأولمبياد باريس 2024 بزمن قدره 46.92 ثانية، وخامس سبّاح في التاريخ يسجل تحت زمن الـ47 ثانية بسباق 100 متر، إضافة إلى تسجيل 7 ميداليات متنوعة في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الآسيوية بهانجتشو.
كما يلاقي كذلك طلال شفيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو، بطل بورتوريكو جانديا أدريان بوزن تحت 81 كجم ضمن منافسات الدور التمهيدي بأولمبياد باريس، بمشاركة 33 لاعباً.
وأنهى السبّاح يوسف المطروشي استعداداته للمشاركة في سباق 100 متر حرة، عقب تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد من مروان الحتاوي، مدرب منتخبنا الوطني للسباحة، والذي ضم جوانب عدة، منها التركيز على الناحية الذهنية والنفسية، والتدريب أكثر من مرة على مسبح المنافسات قبل الموعد الرسمي للمسابقة.
وقال المطروشي: «مضت التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية بباريس بصورة جيدة للغاية مع فريق الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية خلال هذا الصيف، وكانت لديّ خطة تدريبية محددة من يوم وصولي حتى موعد السباق، وقد شملت الخطة جلسات في التمارين الهوائية والسرعة، بالإضافة إلى تدريبات أساسية وتنشيطية، مع التركيز على عناصر السباق المحددة مثل الانطلاقة، وتمضي تدريباتي بوتيرة مميزة، وتأقلمت مع المسبح الذي سيشهد إقامة المنافسات بشكل سريع».
وكان وفد الإمارات الرياضي قد استهل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 بمشاركة بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو التي خرجت من دور الـ16 بخسارة من الألمانية ماشا بالهاوس صاحبة برونزية بطولة العالم بأبوظبي 2024، كما أنهى نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الحدث بخروجه من دور الـ 32 بوزن تحت 66 كجم من اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول، فيما اختتمت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني مشوارها بالدورة في المركز الـ28 بسباق 200 متر حرة بالترتيب العام للجولات الأربع بزمن قدره 2:17.17 دقيقة، عقب تحطيم رقمها الشخصي السابق (2:17.37).

دورة الألعاب الأولمبية
أولمبياد باريس 2024
السباحة
الجودو
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