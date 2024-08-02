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الرياضة

العين يخسر أمام نهضة بركان ودياً

العين يخسر أمام نهضة بركان ودياً
2 أغسطس 2024 16:17

 
الرباط (الاتحاد)

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خسر العين أمام نهضة بركان المغربي 1-3، في المباراة الودية الثانية التي يخوضها «الزعيم»، في معسكر الرباط، وأحرز هدف «البنفسج»، الدولي التوجولي، لابا كودجو في الدقيقة 45، في حين أحرز «ثلاثية» نهضة بركان، ياسين البحيري «هدفين» في الدقيقتين 15 و60، وأسامة لملولي من ضربة جزاء في الدقيقة 50.
وأشرك المدرب 22 لاعباً على مدار الشوطين، حيث ضمت قائمة البداية خالد عيسى، بندر الأحبابي، كوامي أتون، خالد الهاشمي، سولومون سوسو، يحيى نادر، بارك يونج-وو، ماتياس بلاسيوس، سيكو بابا، أليخاندرو كاكو ولابا كودجو، ثم لعب محمد سعيد بوسندة، خالد بطي، ميشيل درامان، أحمد برمان، محمد عباس، عبدالكريم تراوري، محمد عوض الله، حميد محمد، خالد البلوشي، ماتياس سيغوفيا وجوسنا أبيانفي.

العين
المغرب
الرباط
نهضة بركان
لابا كودجو
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