رحيمي يُعيد لقب «هداف الأولمبياد» إلى «الكبار»!



عمرو عبيد (القاهرة)



انتهت منافسات كرة القدم الأولمبية للرجال، والتي شهدت اقتناص المغرب الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ الكرة العربية، ولم يقتصر توهج «أسود الأطلس» على ذلك الإنجاز التاريخي، بل أضاف النجم سفيان رحيمي إنجازاً نادراً أيضاً، بحصده لقب «الهداف الأولمبي» للمرة الأولى في تاريخ العرب وأفريقيا، ونجح هداف العين، في إعادة اللقب الأولمبي إلى النجوم من فئة «فوق السن»، خلال «الصراع المُستمر» بين الهدافين الكبار والشباب طوال 28 عاماً.

رحيمي حسم لقب الهداف في «باريس 2024» برصيد 8 أهداف، بعد بطولة «استثنائية» من جانب نجم «الزعيم»، وتصدر القائمة بفارق هدفين عن «البطل» الإسباني، فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، وأحد أبرز لاعبي «صغار الماتادور» في تلك النسخة، الذي دخل قائمة تاريخية «نادرة» بعد الجمع بين لقب «يورو 2024» وميدالية الأولمبياد الذهبية في عام واحد، لكن ابن الـ21 عاماً لم يتمكن من التغلب على «الأسد المغربي» سفيان رحيمي في «صراع الهدافين».

ومنذ «أولمبياد 1996»، عندما تقرر مُشاركة المنتخبات الأولمبية، تحت 23 عاماً، «المُطعمة» بـ3 لاعبين «فوق السن»، خاض النجوم «المخضرمون» منافسة شرسة بالطبع مع الشباب «الواعدين» على لقب «الهداف الأولمبي»، والحقيقة أن «الغلبة» كانت لـ«الأولمبيين» بصورة نسبية، حيث دخل «قائمة الشرف» 6 هدافين من «الشباب» مقابل 4 من «الكبار»، بل إن «الاشتباك» كان قائماً في نُسختين سابقتين، حيث تساوى نجم كبير مع موهوب أولمبي في صدارة الهدافين.

المثير أن «صراع الكبار والشباب» بدأ مُبكراً منذ النُسخة الأولى، التي طُبق فيها النظام الحديث، عام 1996، حيث تساوى البرازيلي «الأسطوري» بيبيتو مع الصاعد وقتها، هيرنان كريسبو الأرجنتيني، في رصيد 6 أهداف لكل منهما فوق قمة الهدافين، علماً بأن بيبيتو كان يبلغ آنذاك 32 عاماً، ثم تمكّن هداف تشيلي «القدير»، إيفان زامورانو، من الانفراد بلقب هداف «أولمبياد 2000» بـ6 أهداف أيضاً، وهو الأكبر عمراً في تلك القائمة منذ 1996، حيث كان يبلغ وقتها 33 عاماً.

وبدأت «سيطرة الشباب» بعد ذلك مُباشرة، حيث حصد الأرجنتيني كارلوس تيفيز لقب هداف «نُسخة 2004» بـ8 أهداف، في عمر 20 عاماً فقط، وهو الأصغر في تلك الحقبة، وتبعه الإيطالي جيوسيبي روسي ابن الـ21 عاماً في البطولة التالية، بكين 2008، رغم إقصاء «شباب الأزوري» من رُبع النهائي وتسجيله 4 أهداف فقط، وهي الأقل على الإطلاق منذ تطبيق قواعد مشاركة المنتخبات الأولمبية.

وفي «لندن 2012»، حصد البرازيلي لياندرو دامياو لقب الهداف في عمر 23 عاماً، برصيد 6 أهداف، وهو نفس عدد أهداف الألماني سيرج جنابري في النُسخة التالية عام 2016، لكن النجم الأولمبي ابن الـ21 عاماً لم ينفرد باللقب هذه المرة، حيث زاحمه مواطنه «الكبير» نسبياً، نيلس بيترسن، 27 عاماً، والطريف أن بيترسن سجّل 5 من إجمالي أهدافه الـ6 في مباراة واحدة «تاريخية» بدور المجموعات، وأخيراً كان البرازيلي «الأولمبي آنذاك»، ريتشارلسون، هدافاً في أولمبياد «طوكيو 2020» برصيد 6 أهداف، قبل أن يستعيد سفيان رحيمي «بصمة الكبار» على لقب الهداف بعد «تفوق الشباب» طوال 20 عاماً.