نجاحات كبيرة في ختام بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب التي أقيمت على مدار 3 أيام في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وسط مشاركة 551 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 نادياً.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، ومصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، بجانب طارق محمد المهيري وعلي خوري أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى موسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي.

وتصدر الترتيب العام في ختام البطولة فريق (UAM) برصيد 16ميدالية ذهبية و5 فضيات بمجموع 21 ميدالية، وحل ثانياً «أبوظبي مواي تاي» بحصوله على 14 ميدالية ذهبية و6 فضيات و8 برونزيات بمجموع 28 ميدالية، فيما جاء ثالثاً (TK MMA) برصيد 8 ميداليات ذهبية و5 فضيات و2 برونزية بمجموع 15 ميدالية.

وتأتي البطولة ضمن أجندة مسابقات اتحاد اللعبة الطامحة لتطوير رياضة المواي تاي، وتعزيز تفاعل قاعدة اللعبة في البطولات والعمل على توفير الفرص المناسبة للناشئين والشباب في موسم العطلة الصيفية لتطوير مهاراتهم ورفع مستوياتهم دعماً لخطط الاتحاد في اكتشاف المواهب الواعدة ورفد المنتخبات الوطنية بالموهوبين من مختلف الفئات العمرية.



من جانبه، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «بدعم القيادة الرشيدة، تؤكد رياضة المواي تاي تطورها الكبير ومدى أهمية هذه التطورات على واقع اللعبة وانعكاسها الإيجابي برفع المستوى الفني للبطولات التي ينظمها الاتحاد، وامتداد هذا الأمر إلى المساهمة الفاعلة في اكتساب مختلف المشاركين للخبرات وتجارب الاحتكاك المميزة وتطوير مهاراتهم، دعماً لخطط اكتشاف المواهب وتأهيلهم بأفضل صورة، استعداداً للاستحقاقات القادمة».

وأضاف: «فخورون بما حققته البطولة من مكتسبات إيجابية مهمة لجميع المشاركين، وسعداء بما شهدته منافسات البطولة على مدار أيامها الثلاثة من مستويات فنية رائعة ومنافسات محتدمة أكدت قيمة وأهمية اللعبة والقاعدة المميزة بجانب الانتشار الواسع للعبة في مجتمع الإمارات ولدى صفوف كافة الأجيال، مؤكداً أن نجاحات البطولة تخدم تطلعات اللاعبين والأندية وتساهم في دعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان، مشيداً بدور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في مختلف فئات النزالات».