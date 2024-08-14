دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد



لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع الثنائي الهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي من بايرن ميونيخ الألماني، ولم يكشف العملاق الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت أن الثنائي وصل إلى أولد ترافورد مقابل 60 مليون جنيه استرليني (77 مليون دولار، 70 مليون يورو).

سينضم المدافع دي ليخت، البالغ من العمر 25 عاماً، الآن مرة أخرى إلى مواطنه مدرب يونايتد إريك تن هاج، بعد أن لعب تحت قيادته في نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعد الاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال دي ليخت الذي فاز سابقاً بألقاب الدوري في ثلاث دول مختلفة مع أياكس (هولندا) ويوفنتوس (إيطاليا) وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، في تصريح لموقع ناديه الجديد على الإنترنت: «بمجرد أن سمعت أن مانشستر يونايتد يريدني، شعرت بالإثارة بشأن فرصة التحدي الجديد في مثل هذا النادي التاريخي».

وأضاف: «في المحادثات التي تلت ذلك، أُعجبت بالرؤية التي حددتها قيادة كرة القدم، والدور الذي رأوه لي فيها»، وتابع: «أشرف إريك تن هاج على المراحل الأولى من مسيرتي الاحترافية، وبالتالي فهو يعرف كيف يحصل على أفضل ما لدي وأتطلع بفارغ الصبر إلى العمل معه مرة أخرى».

وأردف قائلاً: «أعرف ما يلزم للنجاح على أعلى مستوى، وأنا مصمم على مواصلة هذا السجل في هذا النادي المميز».

من جهته، لعب مزراوي البالغ من العمر 26 عاماً، أيضاً تحت قيادة تن هاج في أياكس، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري مع النادي الهولندي وآخر مع بايرن ميونيخ، كما شارك الظهير الأيمن الذي بإمكانه اللعب ظهيراً أيسر أيضاً، في 28 مباراة مع المغرب ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقع عقداً لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لعام آخر، وقال مزراوي: «إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعباً في مانشستر يونايتد، ولا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد مرتدياً القميص الأحمر».

وأضاف: «أعلم أنني انضممت إلى النادي في وقت مثير، كل من تحدثت إليه لديه الطموح عينه لنا للفوز بالألقاب معاً، ويمكنني أن أشعر بالعزم على تحقيق ذلك».