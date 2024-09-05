إجازة لاعب الكرة أقل من يوم أسبوعياً!



لندن (رويترز)



كشف تقرير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، إن الجدول الكروي المزدحم المتزايد، يترك لبعض اللاعبين ما يصل إلى 12 في المئة فقط من العام للراحة، وهو ما يعادل أقل من يوم عطلة واحد في الأسبوع.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، الذي تقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد جدول المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إن قلة الراحة تتعارض مع معايير الصحة والسلامة الدولية، وهي نتيجة لعدم إعطاء منظمي المسابقات الأولوية لرفاهية اللاعبين.

وذكر تقرير لموسم 2023-2024، أن 54 في المئة من 1500 لاعب تمت مراقبتهم تعرضوا لضغط كبير في العمل، إذ تجاوز العديد منهم التوصيات الطبية.

وشارك ما يقرب من ثلث اللاعبين «31 في المئة» في تشكيلات المباريات لأكثر من 55 مباراة، وشارك 17 في المئة منهم في أكثر من 55 مباراة.

وشارك حوالي 30 في المئة منهم في ستة أسابيع متتالية على الأقل من مباراتين أو أكثر في الأسبوع.

ووسعت المسابقات الأوروبية الثلاث للأندية إلى 36 فريقا هذا الموسم وبدأت الاتحادات الأوروبية العضوة في فيفبرو إجراءات قانونية ضد «الفيفا» بشأن كأس العالم للأندية الموسعة للرجال المؤلفة من 32 فريقاً، والتي تبدأ في يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

وتمثل المباريات الدولية، مع النادي أو المنتخب، 30 في المئة من المباريات التي يخوضها اللاعبون الذين يعانون من ضغط زائد.

وقضى اللاعبون ما يصل إلى 18 في المئة من وقت عملهم السنوي في معسكرات المنتخب الوطني أو في أنشطة إعلامية أو أنشطة للشركاء في الموسم الماضي.