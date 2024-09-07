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الرياضة

سواريز.. «المشهد الأخير»!

سواريز.. «المشهد الأخير»!
7 سبتمبر 2024 10:03

مونتيفيديو (رويترز) 

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فرضت باراجواي التعادل من دون أهداف على مضيفتها أوروجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، في نهاية مسيرة دولية طويلة للمهاجم لويس سواريز استمرت 17 عاماً في ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.
وشارك مهاجم برشلونة السابق (37 عاماً) في 143 مباراة مع منتخب بلاده، وبات هدافه التاريخي برصيد 69 هدفاً.
وخاض فريق المدرب مارسيلو بيلسا، الذي احتل المركز الثالث في كأس كوبا أميركا الأخيرة، المباراة بدون 5 لاعبين من تشكيلته الأساسية، بما فيهم ذلك داروين نونيز الموقوف، بسبب تورطه في اشتباكات مع الجماهير، بعد الهزيمة أمام كولومبيا في البطولة القارية في يوليو الماضي.
وأهدرت أوروجواي عدة فرص، أبرزها في الشوط الأول من تسديدة قوية مباشرة لسواريز اصطدمت بالقائم، بعد تمريرة عرضية من فاكوندو بليستري.
كما صنعت باراجواي فرصاً خطيرة أقربها عبر ميجيل ألميرون، ولكن الحارس سيرجيو روشيت تصدى لها، ولم ينجح أي من الفريقين في استغلال الفرص.
وظلت أوروجواي بالمركز الثاني في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة. 
وتواجه فنزويلا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب باراجواي مع البرازيل.

 

تصفيات كأس العالم
باراجواي
أوروجواي
لويس سواريز
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