دوناروما يغيب عن سان جيرمان في «الأبطال»



باريس (أ ف ب)



يغيب الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في المواسم الثلاثة الماضية عن المباراة الأولى لفريقه أمام جيرونا الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ، حسب ما أفاد النادي الباريسي.

وأوضح متصدر الدوري الفرنسي في الموسم الحالي في بيان «بعد الانزعاج العضلي في فخذه الأيمن الذي شعر به خلال المباراة ضد بريست، سيبقى جانلويجي دوناروما في فترة العلاج هذا الأسبوع».

ولن يكون الحارس الدولي الإيطالي ضمن صفوف سان جيرمان الذي يخوض استحقاقه القاري الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع استقبال جيرونا، مفاجأة الدوري الإسباني الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث، في ملعب «بارك دي برانس» الأربعاء.

ومن المفترض أن يستفيد من هذا الغياب الحارس الروسي ماتفي سافونوف الوافد الجديد هذا الصيف، مقابل حوالي 20 مليون يورو من كراسنودار، حيث من المتوقع أن يخوض مباراته الأساسية الأولى بألوان سان جيرمان في المسابقة القارية الأم.