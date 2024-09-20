جوشوا يطارد كلاي في «الوزن الثقيل»!



لندن (رويترز)



ترك الثنائي البريطاني أنتوني جوشوا، ودانييل دوبوا الضجيج للمروجين، حين التقيا في مؤتمر صحفي، قبل نزال على لقب الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة السبت في ملعب ويمبلي.

ونفدت التذاكر بالفعل، إذ من المتوقع أن يحضر جمهور قياسي، هو الأكبر في بريطانيا، خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، هذا النزال يبلغ 96 ألف متفرج.

وربما يكون إقناع عشاق الملاكمة بأن جوشوا سيصبح مثل محمد علي كلاي ولينكس لويس وإيفاندر هوليفيلد وفيتالي كليتشكو، حال تتويجه بطلاً للعالم في الوزن الثقيل لثالث مرة مهمة صعبة.

ولا يميل أي من الملاكمين لتوجيه إهانات لبعضهما، كما يحدث في العادة في مثل هذه النزالات، كما أن دوبوا ليس متحدثاً لبقاً.

وتحلى الملاكمان بالهدوء في قاعة جيلدهول التاريخية بوسط لندن.

وقال دوبوا الذي حقق الفوز في 21 من أصل 23 نزالاً احترافياً، وأرغب في الاحتفاظ باللقب، سيكون أمراً رائعاً، أرغب في الفوز بهذا اللقب عن جدارة واستحقاق، أنا جاهز لخوض النزال لآخر رمق».

وأضاف الملاكم (27 عاماً) الذي فاز باللقب مؤقتاً في يونيو، وهو من الناحية النظرية المدافع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، بعد أن اضطر الأوكراني أولكسندر أوسيك للتخلي عن الحزام «أسعى لإحياء مسيرتي».

وتغلب أوسيك، الذي سيواجه البريطاني تايسون فيوري في 21 ديسمبر في السعودية على ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، على جوشوا مرتين وعلى دوبوا مرة واحدة.

وقال جوشوا الذي حقق 28 فوزاً من 31 نزالاً: «أنا في حالة رائعة بدنياً وذهنياً، شاهدت بعض النزالات القديمة التي صبت المزيد من الوقود على النار».

وأضاف الملاكم (34 عاماً) الذي خسر أمام أوسيك على ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر 2021، ثم في جدة في أغسطس آب 2022 «أنا جاهز للقتال لإثبات جدارتي».

وقال إيدي هيرن مروج نزالات جوشوا لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، إن الملاكم «يرغب بشدة في الفوز بهذا النزال أكثر من أي نزال سابق».

وأضاف، «سيتحدث دائماً عن الأداء وليس عن الإرث أو الألقاب، لن أصدق هذا هذه المرة، الأمر يتعلق بأن يصبح بطلاً للعالم للوزن الثقيل ثلاث مرات، وسيكون هذا أمراً هائلاً بالنسبة لمسيرته، كما أنه سيمهد الطريق إلى ما كنا نتمناه دائماً، وهو أن يكون بطلاً دون منازع، إذا فاز ليلة السبت، فإنه سيواجه في رأيي الفائز بين فيوري وأوسيك، وأعتقد أنه سيفعل ذلك، أعتقد أنه سيفعل كل شيء».