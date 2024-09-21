«الفيفا» يكشف تفاصيل كأس القارات للأندية

برلين (د ب أ)



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن تفاصيل بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم، حيث أكد إقامتها من 5 مباريات.

وأوضح «الفيفا» عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، أن المباراة الأولى بالبطولة تقام اليوم الأحد بين العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

وأضاف أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، على أرضه 29 أكتوبر المقبل، بحيث يلتقي الفائز منهما مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أميركا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أميركا الشمالية والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة 11 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الفائز من المباراة الثانية التي ستقام في القاهرة، سيتوج بلقب كأس أفريقيا- آسيا -المحيط الهادي، وهي أولى جوائز البطولة.

وأعلن «الفيفا» أن المباراة النهائية للبطولة تقام 18 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وسيكون طرفها الأول ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، فيما يحصل الفائز في المباراة الرابعة المؤهلة إلى النهائي على لقب كأس التحدي.