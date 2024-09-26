كروس: كنت على أعتاب مانشستر يونايتد



برلين (د ب أ)



أكد توني كروس النجم السابق لمنتخب ألمانيا أنه توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال كروس لصحيفة «بيلد» أنه في صيف عام 2014 اتفق مع مانشستر يونايتد على كل شيء، لكن قدوم الهولندي لويس فان خال لمنصب المدير الفني في أولد ترافورد عطل قدومه.

وأوضح النجم السابق لمنتخب ألمانيا «في مرحلة مبكرة توصلت لاتفاق بالفعل مع مانشستر يونايتد في 2014، قبل التوقيع لريال مدريد». ولعب كروس في صفوف ريال مدريد لعشرة أعوام بين عامي 2014 و2024، بعد انتقاله من صفوف بايرن ميونيخ.

وختم حديثه بالقول «لقد أقال مانشستر مدربه ديفيد مويس، الذي كان يجلس إلى جواري على أريكتي في ميونيخ، وتعاقدوا مع لويس فان خال، لذا رفض كلانا الأمر بأدب».