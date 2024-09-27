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الرياضة

«السيتي» يزيد الطاقة الاستيعابية لـ «الاتحاد»

«السيتي» يزيد الطاقة الاستيعابية لـ «الاتحاد»
27 سبتمبر 2024 08:56

لندن (د ب أ)

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كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، التفاصيل الخاصة بتوسعة المدرج الشمالي في ملعب «الاتحاد»، والذي سيتم افتتاحه خلال موسم 2025-2026، ومن المقرر أن يزيد المدرج الشمالي الموسع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى أكثر من 60 ألف مقعد، كما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، الذي أضاف أن المدرج نفسه يتميز بمجموعة واسعة من خيارات الجلوس، بما في ذلك منطقة جلوس كبيرة بجانب الأعمدة الحديدية.
كما سيضم المدرج الشمالي الموسع أيضاً مناطق للعائلات ومنطقة للأجيال الأصغر سناً من مشجعي الفريق وصالة جديدة معاد تطويرها. يأتي ذلك بعد مشاورات مطولة مع مجموعة من المشجعين طوال موسم 2023-2024، لفهم كيفية تقديم تجارب من الدرجة الأولى تسهم في خلق جو رائع في يوم المباراة.
وسيقدم النادي ما لا يقل عن 3000 مقعد، بجانب الأعمدة الحديدية بوصفها جزءاً من التوسعة، مع خيار زيادة هذا التخصيص قبل الافتتاح في حالة وجود طلب إضافي.
وبهذا، فإن الضوضاء التي سيخلقها المدرج الشمالي الموسع ستكمل بقية الأصوات الصاخبة في ملعب «الاتحاد»، مع أقسام مقاعد الأعمدة الحديدية في الأطراف المقابلة للملعب، مما يصنع أجواءً رائعة داخل الملعب.
بالإضافة إلى الأجواء، يصنع المدرج الشمالي الموسع إرثاً، من خلال إنشاء مسارات جديدة للجيل القادم من مشجعي مانشستر سيتي للاستمتاع بالمباريات في ملعب «الاتحاد».
ولتحقيق هذه الغاية، قرر النادي تخصيص عدد كبير من التذاكر للمشجعين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أقل.
وأضاف مانشستر سيتي أنه لدعم المزيد من المشجعين الشباب الذين يحضرون أيام المباريات، وكذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة جماهير الفريق المتنوعة، سيقدم النادي مجموعة من المرافق من المستوى الأول في المدرج الشمالي.
وتشمل هذه المرافق مساحات استراحة جديدة وغرفاً للصلاة، كما يتم تقديم مناطق جلوس متميزة جديدة في المدرج الشمالي الموسع، وتشمل هذه المرافق قاعة طعام تتسع لـ 500 مقعد.

 

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