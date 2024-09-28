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الرياضة

لاوتارو يمنح الإنتر «جرعة التعافي»!

لاوتارو يمنح الإنتر «جرعة التعافي»!
28 سبتمبر 2024 19:37

أوديني (رويترز)

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سجل المهاجم لاوتارو مارتينيز هدفين بواقع هدف في كل شوط، ليساعد إنتر ميلان على الفوز 3-2 على مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليتعافى «حامل اللقب»، بعد سلسلة من ثلاث مباريات، دون انتصار في جميع المسابقات.
وضع دافيدي فراتيسي الإنتر في المقدمة، بعد 43 ثانية، من تمريرة عرضية منخفضة ممتازة من ماتيو دارميان، قبل أن يدرك كريستيان كاباسيلي مدافع أودينيزي التعادل في الدقيقة 35 بضربة رأس.
لكن مارتينيز أعاد التقدم للضيوف، عندما وضع الكرة في الشباك في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، كما جعل النتيجة 3-1، بعد الاستراحة مباشرة، وقلص لورينزو لوكا الفارق لأودينيزي في الدقيقة 83.
ويحتل إنتر المركز الثالث في الترتيب برصيد 11 نقطة متساوياً مع ميلان صاحب المركز الثاني وتورينو المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة ويستضيف لاتسيو الأحد.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
أودينيزي
لاوتارو مارتينيز
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