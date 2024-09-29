نيوجيرسي تستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2025



زيوريخ (رويترز)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إقامة نهائي كأس العالم للأندية 2025 في نيوجيرسي معقل فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس.

كما كشف «الفيفا» عن ملاعب البطولة في نسختها الموسعة التي تضم 32 من أبرز الفرق من جميع أنحاء العالم.

وستقام البطولة في 12 ملعباً بالولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.

وافتُتح الملعب المفتوح، الذي يستضيف نهائي كأس العالم للأندية، في عام 2010 ويسع 82 ألفاً و500 مشجع.

وشهد نهائي كوبا أميركا في نسختها المئوية عام 2016، عندما حرمت تشيلي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز بالبطولة للمرة الثانية بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق من العام، أُعلن أن الملعب يستضيف نهائي كأس العالم 2026.

وتقع الملاعب الأخرى في أتلانتا وشارلوت وسينسناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن واثنان في أورلاندو.

سيتكون كأس العالم للأندية من ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة ابتداءً من دور الستة عشر حتى النهائي.

وبدأت الاتحادات الأوروبية الأعضاء في اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إجراءات قانونية ضد «الفيفا»، بشأن كأس العالم للأندية بسبب المخاوف من تأثير الجدول المزدحم على صحة اللاعبين وأدائهم.