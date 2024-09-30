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الرياضة

تعرف على إصابة كورتوا حارس ريال مدريد

تعرف على إصابة كورتوا حارس ريال مدريد
30 سبتمبر 2024 18:41

 
مدريد (د ب أ)
أعلن نادي ريال مدريد أنه يراقب تطور حالة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، وذلك بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد أمس الأحد والتي انتهت بالتعادل 1/1، وتعرض الحارس البالغ من العمر 32 عاما لإصابة في عضلة ساقه اليسرى خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «سفيتاس متروبوليتانو»، وسيخضع للعلاج من جانب الجهاز الطبي للنادي.
وذكر ريال مدريد في بيان له عبر موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم من جانب الجهاز الطبي للنادي، تبين إصابة لاعبنا كورتوا في عضلة ساقه اليسرى، وسيتم مراقبة حالته ومدى تعافيه». وكان كورتوا، حارس تشيلسي السابق، والذي قضى موسمين على سبيل الإعارة في أتلتيكو مدريد في بداية مسيرته، قد أكمل 90 دقيقة بمباراة الأمس لكنه لم يكن قادرا على تنفيذ ضربات المرمى في الدقائق الأخيرة منها.
كما لم يستطع كورتوا منع أنخيل كوريا من تسجيل هدف التعادل للفريق المضيف، وتعرض للرشق من جانب جماهير أتلتيكو التي ألقت ببعض الأغراض من المدرجات بعد هدف التقدم لريال مدريد عن طريق مدافعه إيدير ميليتاو، الأمر الذي تسبب في توقف المباراة لفترة طويلة.

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