4 مباريات تختتم «تمهيدي» كأس الاتحاد للطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يُختتم الدور التمهيدي لكأس الاتحاد للكرة الطائرة، بإقامة 4 مباريات، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، حيث يلتقي في «المجموعة الأولى» بني ياس والعين، على صالة النصر، والنصر وشباب الأهلي على صالة الوصل، ويلعب في «المجموعة الثانية» عجمان وحتا بصالة مليحة، والجزيرة والوصل على صالة العين.

ويتصدر «العميد» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لـ «الفرسان» صاحب مركز «الوصيف»، و«السماوي» ثالثاً وله ثلاث نقاط، و «الزعيم» في المركز الأخير من دون رصيد، فيما يتصدر «الإعصار» ترتيب «المجموعة الثانية»، وله 5 نقاط، و«الإمبراطور» ثانياً، وله 4 نقاط، مقابل 3 نقطة لـ «فخر أبوظبي» الثالث، و«البرتقالي» في المركز الأخير من دون رصيد.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى المركز الرابع، حيث تُلعب المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى «الدور النهائي» الذي يتضمن إقامة 3 مباريات، بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

من جهتها، تتواصل منافسات «دوري الشباب» بإقامة مباريات الأسبوع الثاني مساء السبت، وتشهد مواجهات كلباء والنصر، الجزيرة وشباب الأهلي، والوصل وعجمان، فيما يغيب بني ياس بداعي الراحة، حيث يشارك في الدوري 7 أندية، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين، لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى السابع.

في المقابل، تشهد منافسات «دوري الناشئين» للفئة العمرية 2007- 2008، والتي تنطلق الأحد المقبل، مشاركة 15 نادياً، قُسمت على ثلاث مجموعات تضم الأولى «النصر، شباب الأهلي، بني ياس، الذيد، خورفكان»، وفي الثانية «العين، الجزيرة، البطائح، حتا، المدام»، وفي المجموعة الثالثة أندية «الوصل، عجمان، مليحة، الرمس، كلباء».

وتلعب فرق المجموعات الثلاث المشاركة في دوري الناشئين، المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب المراكز من الأول إلى الخامس في كل مجموعة، على أن تشهد «المرحلة الثانية» تحديد المراكز بنظام الدوري من دورين.

ويلتقي في مباريات الجولة الأولى لـ «دوري الناشئين»، مساء الأحد شباب الأهلي وخورفكان، بني ياس والذيد «المجموعة الأولى»، الجزيرة والمدام، البطائح وحتا «المجموعة الثانية»، عجمان وكلباء، مليحة والرمس «المجموعة الثالثة».