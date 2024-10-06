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الرياضة

ليفاندوفسكي «الرابع» في «أسرع هاتريك» مع برشلونة

ليفاندوفسكي «الرابع» في «أسرع هاتريك» مع برشلونة
6 أكتوبر 2024 20:33


مدريد (أ ف ب)

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واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه، بتسجيله ثلاثية الفوز الثامن لبرشلونة من أصل تسع مباريات، في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه ألافيس 3-0.
وبعدما افتتح الموسم بستة انتصارات متتالية، بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، مني برشلونة في المرحلة الماضية بهزيمة أولى، بعد سقوطه أمام أوساسونا 2-4.
لكن النادي الكاتالوني كشر عن أنيابه في منتصف الأسبوع بفوزه الكاسح على يونج بويز السويسري 5-0 في دوري أبطال أوروبا، بينها «ثنائية» لليفاندوفسكي الذي حسم الأحد الفوز الثامن لفريقه في الشوط الأول، بتسجيله الأهداف الثلاثة بعد 32 دقيقة فقط.
وبات ليفاندوفسكي صاحب رابع أسرع ثلاثية في مباراة لبرشلونة في الدوري، بعد الكاميروني صامويل إيتو «24 دقيقة ضد ألميريا عام 2008»، خوستو تيخادا «28 دقيقة ضد ريال سوسيداد عام 1954»، والأرجنتيني ليونيل ميسي «30 ضد ريال مايوركا عام 2011» بحسب «أوبتا» للإحصاءات.
وافتتح «ليفا» التسجيل في الدقيقة 7 برأسية، بعدما وصلته الكرة عقب ركلة حرة، نفذها البرازيلي رافينيا الذي كان أيضاً خلف الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة سريعة «22»، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 32، وهذه المرة بتمريرة من إريك جارسيا، رافعاً رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري إلى 10 أهداف، و12 في جميع المسابقات.
وانفرد برشلونة مجدداً بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي تغلب على فياريال 2-0، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الخامسة للموسم. 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
روبرت ليفاندوفسكي
ليونيل ميسي
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